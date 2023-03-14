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İlk Evim'de İstanbul kurası

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 16:03
Sosyal Konut Projesinde İstanbul kuraları 16 Mart Perşembe günü çekilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
İlk Evim’de İstanbul kurası
İlk Evim'de İstanbul kurası
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