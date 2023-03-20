20 Mart 2023, Pazartesi
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"İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesi! Kura takviminin ikinci etabında İstanbul da yer aldı
Türkiye'nin farklı noktalarında belgesel tadında görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Tunceli'de seyir halindeki bir vatandaş doğada ender rastlanan bir manzarayı cep telefonu ile görüntüledi. Bakın koruma altındaki iki türden hangisi av oldu...