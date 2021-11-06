Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? Ekonomiye katkısı ne olacak?

Güneydoğu Anadolu'da Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci dev proje olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu barajı ve hidroelektrik santrali bugün hizmete açılacak. 20 milyar liraya mal olan proje ekonomiye büyük katkılar sağlayacak. Dev proje ile ilgili önemli detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik konuğu olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı değerlendirdi.

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