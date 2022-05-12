İlanlardaki satılık ev fiyatları takipte! Fahiş fiyata fren geliyor

Konut kredisi faizi yüzde 0,99'a düşürülünce kredi maliyetleri yaklaşık yüzde 30 düştü. Ancak fırsatçı konut sahipleri indirimi ekstra kazanca dönüştürme çabasında. Özellikle ilan sitelerinde birçok kişi birbirlerini referans alıp fiyatları yukarı çekiyor. Bu sistem kiralarda da aynı şekilde işliyor. Peki bu nasıl durdurulacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Faruk Erdem değerlendirdi.

FIRSATÇIYA FREN GELİYOR

* Maliye Bakanlığı devreye girdi

* Müfettişler fiyat tespiti için sahaya indi

* Kampanya sonrası ilan edilen fiyatlar incelemeye alındı

* Konut ve kira bedellerinin gerçek değeri için çalışma başlatıldı

* Kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesi gündemde

* 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da masada