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İkramiyeler ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 20:18
Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam oranını, Başkan Erdoğan, birkaç gün önce bizzat açıklamıştı. Bu yıl emeklilere, toplam 6 bin lira ikramiye verilecek. Düzenleme, önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek yargı paketine de eklendi. Peki ikramiyeler, ne zaman hesaplara yatacak? Bununla ilgili takvim de netleşti.
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