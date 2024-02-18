İkramiyeler ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi belli oldu

Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam oranını, Başkan Erdoğan, birkaç gün önce bizzat açıklamıştı. Bu yıl emeklilere, toplam 6 bin lira ikramiye verilecek. Düzenleme, önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek yargı paketine de eklendi. Peki ikramiyeler, ne zaman hesaplara yatacak? Bununla ilgili takvim de netleşti.

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