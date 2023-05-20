İkinci tur öncesi algı operasyonu

Piyasaların kapanmasıyla, fısıltı gazetesine, bir manşet atıldı. 'Kredi kartları kullanılamıyor, kredi çekilemiyor" dedikodusu. Hatta bazı özel bankalar, kredi faiz oranını 'Bir’den, 5'e çıkarmaya kalktı. İddiaların, spekülatörler tarafından kasten yapılan bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Ama hesap tutmadı. O söylentiyi, Merkez Bankası kesin bir dille yalanladı.