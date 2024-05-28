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İkinci tasarruf paketi yolda! KİT'lerin harcamasına kısıtlama geliyor! 4 alanda yapısal reform...

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 14:29
Hükümet, ikinci tasarruf paketi için düğmeye basarak çalışmaları hızlandırdı. Buna göre Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) harcamalarına kısıtlama gelecek, vergide uygulanan istisnalar sınırlandırılacak, ihale kanunu değişecek.
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