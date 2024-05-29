29 Mayıs 2024, Çarşamba
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İkinci tasarruf paketi yolda
Hükümet, ikinci tasarruf paketi için düğmeye basarak çalışmaları hızlandırdı. Buna göre kamu iktisadi teşekkülleri harcamalarına kısıtlama gelecek, vergide uygulanan istisnalar sınırlandırılacak, ihale kanunu değişecek. Yapısal reformlar içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaştırılacak. İşte detaylar...