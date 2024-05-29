İkinci tasarruf paketi yolda!

Hükümet, ikinci tasarruf paketi için düğmeye basarak çalışmaları hızlandırdı. Buna göre kamu iktisadi teşekkülleri harcamalarına kısıtlama gelecek, vergide uygulanan istisnalar sınırlandırılacak, ihale kanunu değişecek. Yapısal reformlar içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaştırılacak. İşte detaylar...

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