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İkinci tasarruf paketi yolda

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 10:19
Hükümet, ikinci tasarruf paketi için düğmeye basarak çalışmaları hızlandırdı. Buna göre kamu iktisadi teşekkülleri harcamalarına kısıtlama gelecek, vergide uygulanan istisnalar sınırlandırılacak, ihale kanunu değişecek. Yapısal reformlar içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaştırılacak. İşte detaylar...
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İkinci tasarruf paketi yolda
İkinci tasarruf paketi yolda
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