İkinci elde 6 ay-6 bin KM şartı yürürlükte

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Şimşek ve konuğu CARDATA CEO’su Hüsamettin Yalçın aktardı.