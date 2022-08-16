16 Ağustos 2022, Salı
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İkinci elde 6 ay-6 bin KM şartı yürürlükte
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Şimşek ve konuğu CARDATA CEO’su Hüsamettin Yalçın aktardı.