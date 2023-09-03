İkinci el otomobilde fiyatlar ne durumda?

Otomobil piyasasında yaşanan fırsatçılık sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlığın uyguladığı hamle meyvelerini vermeye devam ediyor. Peki ikinci elde fiyatlar ne durumda? Sıfır araçlar piyasada bulunabiliyor mu? Otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal A Haber’de merak edilen soruları yanıtladı.