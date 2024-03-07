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İki ayrı semtte farklı fiyatlar

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Giriş: 07.03.2024 12:01
Her ilçede beyaz et fiyatı farklı. Et fiyatları neden semtten semte, marketten markete değişiyor?
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İki ayrı semtte farklı fiyatlar
İki ayrı semtte farklı fiyatlar
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