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İhracatta temmuz ayı rekoru kırıldı! İşte temmuz ayı dış ticaret rakamları

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Giriş: 03.08.2023 11:30
Ticaret Bakanı Bolat, "İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.
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