İhracatta temmuz ayı rekoru kırıldı! İşte temmuz ayı dış ticaret rakamları

Ticaret Bakanı Bolat, "İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

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