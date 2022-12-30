İhracatta rekorların yılı: 2022

Geride bıraktığımız 2022 yılında ihracat her ay rekor kırdı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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