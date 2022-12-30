30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İhracatta rekorların yılı: 2022

İhracatta rekorların yılı: 2022

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2022 13:04
Geride bıraktığımız 2022 yılında ihracat her ay rekor kırdı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT düzenlemesinde merak edilenler
EYT düzenlemesinde merak edilenler
İhracatta rekorların yılı: 2022
İhracatta rekorların yılı: 2022
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
Bakan Nebati’den çalışanlara iyi haber
Bakan Nebati'den çalışanlara iyi haber
Memur ve emekli maaşları...
Memur ve emekli maaşları...
SGK Cumartesi günü açık mı?
SGK Cumartesi günü açık mı?
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
Bakanlık: Yarın gece sona eriyor!
Bakanlık: Yarın gece sona eriyor!
BAĞKUR-SSK-Emekli Sandığında EYT
BAĞKUR-SSK-Emekli Sandığında EYT
Doğal gaza yüzde 12 indirim
Doğal gaza yüzde 12 indirim
Kılıçdaroğlu’nun EYT çelişkisi!
Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi!
EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu?
EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu?
Daha Fazla Video Göster