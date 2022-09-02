02 Eylül 2022, Cuma
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İhracatta ağustos ayı rekoru! Rakamlar açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracat rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Muş yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu" ifadelerine yer verdi.