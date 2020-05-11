11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İGDAŞ’tan ödenmiş faturalara itiraz hakkında flaş açıklama |Video

İGDAŞ’tan ödenmiş faturalara itiraz hakkında flaş açıklama |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.05.2020
EPDK'nın başlattığı soruşturmanın ardından, İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada "Ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Ödenmiş faturalar da abonelerin talebi halinde yeniden düzenlenecek" denildi.

EPDK'nın başlattığı soruşturmanın ardından, İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada "Ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Ödenmiş faturalar da abonelerin talebi halinde yeniden düzenlenecek" denildi.

İGDAŞ’tan ödenmiş faturalara itiraz hakkında flaş açıklama
İGDAŞ’tan ödenmiş faturalara itiraz hakkında flaş açıklama
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
Üreticide 2 lira markette 10 lira...
Üreticide 2 lira markette 10 lira...
Destek kredilerinde sevindiren rakam...
Destek kredilerinde sevindiren rakam...
Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor?
Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor?
Doların 2020 seyri...
Doların 2020 seyri...
Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı
Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Türkiye'yi dolarla vurmaya çalıştılar!
Türkiye'yi dolarla vurmaya çalıştılar!
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi!
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi!
Ulaştırma Bakanı: Tarihi bir an
Ulaştırma Bakanı: Tarihi bir an
Daha Fazla Video Göster