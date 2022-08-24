25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek

İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 23:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcunun tasfiye edileceğini açıkladı. Dar gelirliler için hazırlanan yeni destek paketinde iki ana unsur olacak. Buna göre; vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. 5 milyona yakın ailenin ise 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. İşte detaylar...
İcralık borçlara devlet desteği
İcralık borçlara devlet desteği
Ucuz evi kim nasıl alacak?
Ucuz evi kim nasıl alacak?
Van’da Eren Abluka 35 Operasyonu
Van'da Eren Abluka 35 Operasyonu
Eylül ayında müjde üstüne müjde
Eylül ayında müjde üstüne müjde
Okul servis ücretleri ne kadar olacak?
Okul servis ücretleri ne kadar olacak?
Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak?
Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak?
Altında yön ne olur?
Altında yön ne olur?
Sosyal konutlara 240 ay taksit
Sosyal konutlara 240 ay taksit
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
Dar gelirliler için 2 yeni destek
Dar gelirliler için 2 yeni destek
Sözleşmelilere kadro geliyor
Sözleşmelilere kadro geliyor
Daha Fazla Video Göster