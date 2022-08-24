İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcunun tasfiye edileceğini açıkladı. Dar gelirliler için hazırlanan yeni destek paketinde iki ana unsur olacak. Buna göre; vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. 5 milyona yakın ailenin ise 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. İşte detaylar...