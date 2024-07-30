30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İç Anadolu’nun alışveriş merkezi! İstanbul’dan sonra en büyük kapalı çarşı

İç Anadolu’nun alışveriş merkezi! İstanbul’dan sonra en büyük kapalı çarşı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 14:52
İstanbul'dan sonra en büyük kapalı çarşı Kayseri'de bulunuyor.  A Haber muhabiri Yağmur Aksu’nun kouğu olan Kayseri Enstitüsü Başkanı Faruk Yaman tarihi çarşı hakkında önemli bilgiler paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İç Anadolu’nun alışveriş merkezi!
İç Anadolu’nun alışveriş merkezi!
Kripto piyasasında hareketlilik var mı?
Kripto piyasasında hareketlilik var mı?
Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman?
Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman?
Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?
Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?
Sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi
Sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi
Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı?
Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı?
Türk Boğazlarından 83 bin 892 gemi geçti
Türk Boğazlarından 83 bin 892 gemi geçti
Belediye borçları nasıl tahsil edilecek?
Belediye borçları nasıl tahsil edilecek?
Belediyelerden borç tahsili
Belediyelerden borç tahsili
Bankalar emekli promosyonunu artırdı!
Bankalar emekli promosyonunu artırdı!
Altın yeni rekor mu kıracak?
Altın yeni rekor mu kıracak?
BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu?
BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu?
Daha Fazla Video Göster