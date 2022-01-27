27 Ocak 2022, Perşembe
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi!
İstanbul tüm uyarılara rağmen kara teslim olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi tepkilerin hedefi olmuştu. İmamoğlu'na CHP içinden dahi birçok tepki gelirken gazeteci Fatih Portakal da yaşananları eleştirdi. Fatih Portakal, anormal günde yapılan toplantının normal olmadığını vurguladı