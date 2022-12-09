Hükümetten cep dolduracak adımlar! Her kesimin yüzünü güldürecek sürprizler yolda… Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim olacak mı?

Hükümetten her kesimin yüzünü güldürecek ve cep dolduracak yeni adımlar geliyor. Emekli maaşlarına enflasyon oranında yapılacak zammın yanı sıra yüzde 10 refah payı verilmesi ve bayram ikramiyesinin de 2.500 ile 3.000 liraya çıkarılması da işte bu başlıklar arasında.

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