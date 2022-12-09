09 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hükümetten cep dolduracak adımlar! Her kesimin yüzünü güldürecek sürprizler yolda… Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim olacak mı?
Hükümetten her kesimin yüzünü güldürecek ve cep dolduracak yeni adımlar geliyor. Emekli maaşlarına enflasyon oranında yapılacak zammın yanı sıra yüzde 10 refah payı verilmesi ve bayram ikramiyesinin de 2.500 ile 3.000 liraya çıkarılması da işte bu başlıklar arasında.