Hükümetin teklifi belli oldu! İlk 6 ay için yüzde 30 zam

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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