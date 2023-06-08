08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hükümetin ana hedefi bu! Dar gelirli enflasyona karşı korunacak! İşte 10 adımlı eylem planı! Kira ve fatura detayına dikkat

Hükümetin ana hedefi bu! Dar gelirli enflasyona karşı korunacak! İşte 10 adımlı eylem planı! Kira ve fatura detayına dikkat

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2023 09:05
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında yaşanan ekonomik sorunların çözümünde izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" derken öncelik dar gelirli vatandaşı korumak olacak. Enflasyonun dar gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek.
Dar gelirli enflasyona karşı korunacak!
Dar gelirli enflasyona karşı korunacak!
Tarımda yeni yol haritası
Tarımda yeni yol haritası
Yemek atıkları gübreye dönüştürülüyor
Yemek atıkları gübreye dönüştürülüyor
Ekonomide yeni dönemin yol haritası!
Ekonomide yeni dönemin yol haritası!
Tarımda yeni yol haritası hazır!
Tarımda yeni yol haritası hazır!
Yeni emeklilik sistemi geliyor!
Yeni emeklilik sistemi geliyor!
Gram altın rekor kırdı! Almalı mı satmalı mı?
Gram altın rekor kırdı! Almalı mı satmalı mı?
Zam mesaisi başladı!
Zam mesaisi başladı!
Tarım alanları zarar gördü
Tarım alanları zarar gördü
Fahiş kiraya 3 yıl hapis
Fahiş kiraya 3 yıl hapis
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte cevap...
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte cevap...
Memur maaşı için 3 formül! İkramiye müjdesi
Memur maaşı için 3 formül! İkramiye müjdesi
Daha Fazla Video Göster