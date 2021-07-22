Hükümet eylem planını devreye aldı! Kuraklığa karşı çiftçi koruma altında

Sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen çiftçilerin, üretim ve gelir kaybını önlemek için Hükümet, devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arz açığı bulunan, stratejik öneme sahip, insan beslenmesi açısında önemli ürünleri, su sıkıntısı verilerini dikkate alınarak 945 havzada desteklenecek ürün listeleri oluşturulduğunu söyledi.

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