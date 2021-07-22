22 Temmuz 2021, Perşembe
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Hükümet eylem planını devreye aldı! Kuraklığa karşı çiftçi koruma altında
Sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen çiftçilerin, üretim ve gelir kaybını önlemek için Hükümet, devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arz açığı bulunan, stratejik öneme sahip, insan beslenmesi açısında önemli ürünleri, su sıkıntısı verilerini dikkate alınarak 945 havzada desteklenecek ürün listeleri oluşturulduğunu söyledi.