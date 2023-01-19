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Hrant Dink suikastının 16. yılı

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 13:59
Gazeteci Hrant Dink, 16 yıl önce bugün suikasta kurban gitti. 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink için İstanbul'da anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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