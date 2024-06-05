Hisse ve kriptoya işlem ücreti geliyor! Elde edilen kazançlara ne kadar ücret ödenecek?

Hisse senedi ve kripto varlıklar üzerinden elde edilen kazançlara işlem ücreti geliyor. Ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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