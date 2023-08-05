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Hesaplamalar başladı! Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Giriş: 05.08.2023 17:27
Emekli zammı son dakika haberleri bu kez 2024 yılının ilk yarısı için yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda 2 kez artış yaşıyor. 2024 Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan Temmuz enflasyonu açıklandı. Böylece SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri de başladı. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranları ile belirlenecek. Geri sayım başlarken gözler ekonomistlerin ve yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosuna çevrildi. Öte yandan emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman soruları da gündemde yer alıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?
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