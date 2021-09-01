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Hem ticari hem de lojistik üs olacak! Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos 2023'e gün sayıyor

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Giriş: 01.09.2021 12:21
Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi, yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan limanıyla Batı Karadeniz'in göz bebeği olan Filyos'un değeri, 540 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle iki kat arttı. 2023 vizyonunda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, milli gazın kullanılması için de denizden Filyos'a 150 kilometrelik boru hattı döşeyecek. Yüksek teknolojili üretimlere ev sahipliği yapacak olan Filyos, çok yönlü ulaşım ağıyla adeta hem ticari hem de lojistik üs olacak.
Hem ticari hem de lojistik üs olacak!
Hem ticari hem de lojistik üs olacak!
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