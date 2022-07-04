Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Tek tek hesaplandı

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamı 4,95, yıllık enflasyon rakamı 78,62 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,85, SSK – Bağkur yüzde 42,35 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkmış oldu. En düşük emekli memur maaşı 6 bin liranın üstüne çıkmış oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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