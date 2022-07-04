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Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Tek tek hesaplandı

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 10:10
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamı 4,95, yıllık enflasyon rakamı 78,62 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,85, SSK – Bağkur yüzde 42,35 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkmış oldu. En düşük emekli memur maaşı 6 bin liranın üstüne çıkmış oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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