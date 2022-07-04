04 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Tek tek hesaplandı
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamı 4,95, yıllık enflasyon rakamı 78,62 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,85, SSK – Bağkur yüzde 42,35 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkmış oldu. En düşük emekli memur maaşı 6 bin liranın üstüne çıkmış oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.