Hazine'ye tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık’ta sona eriyor

Hazineye ait 2-B tarım arazileri satışında başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor. Hak kaybı yaşamamak için başvuru ve ödeme yapılması gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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