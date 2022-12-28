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Hazine'ye tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık’ta sona eriyor

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 12:37
Hazineye ait 2-B tarım arazileri satışında başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor. Hak kaybı yaşamamak için başvuru ve ödeme yapılması gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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