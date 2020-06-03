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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme

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Giriş: 03.06.2020 15:25
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 14.00'da kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri ile görüşmesinin başladığı bildirildi.

Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürlerinin bugün saat 14.00'ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesi başladı.

Yapılacak olan önemli toplantıda hangi konular ele alınacak? Gündemde tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin de ele alınması bekleniyor.

Öte yandan kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetlerin de masada olacağı belirtildi.

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