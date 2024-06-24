Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek CHP’nin ekonomi kurmaylarını kabul etti

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN