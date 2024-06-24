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Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek CHP’nin ekonomi kurmaylarını kabul etti

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.06.2024 10:19
CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe,  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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