Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz alım-satım açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin gerçeği yansıtmayan bazı iddialara yer verildiğini belirterek, "Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir." ifadelerini kullandı.