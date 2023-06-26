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Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhuriyet Gazetesi’ni yalanladı

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Giriş: 26.06.2023 10:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan verdiği "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığını ve yorumlara dayanan bilinçli bir yalan haber olduğunu kamuoyuna duyurdu.
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Cumhuriyet Gazetesi’ni yalanladı
Cumhuriyet Gazetesi'ni yalanladı
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