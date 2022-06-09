09 Haziran 2022, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Yeni adımlar bu akşam açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Detayları A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner aktardı.