22 Ekim 2023, Pazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu: Önümüzdeki dönemde...
HORASIS Global Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürdüğünü belirterek, "Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir." dedi. Ayrıca Şimşek, son dönemde Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını bildirdi.