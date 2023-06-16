Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek banka yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek banka yöneticileri ile bir araya geldi. Öncesinde de TÜSİAD yönetimi ile görüştü. Notları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.

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