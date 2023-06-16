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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek banka yöneticileriyle bir araya geldi

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 15:26
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek banka yöneticileri ile bir araya geldi. Öncesinde de TÜSİAD yönetimi ile görüştü. Notları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
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