27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: 3,4 milyar liralık destek hesaplarda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: 3,4 milyar liralık destek hesaplarda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 16:52
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada depremzedeler için 3,4 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3,4 milyar liralık destek hesaplarda
3,4 milyar liralık destek hesaplarda
EYT düzenlemesinde kritik gün
EYT düzenlemesinde kritik gün
TBMM’de EYT mesaisi başlıyor
TBMM’de EYT mesaisi başlıyor
EYT ne zaman çıkacak?
EYT ne zaman çıkacak?
Acılarına rağmen üretim yapıyorlar
Acılarına rağmen üretim yapıyorlar
Depremzede elindeki kabağı satmak istiyor
Depremzede elindeki kabağı satmak istiyor
Sanayi sitesinde büyük yıkım!
Sanayi sitesinde büyük yıkım!
10 ilin milli gelire katkısı yüzde 9,3
10 ilin milli gelire katkısı yüzde 9,3
Merkez Bankası faizi indirdi
Merkez Bankası faizi indirdi
Telafi desteği neleri içeriyor?
"Telafi desteği" neleri içeriyor?
Uşak’tan afetzedelere battaniye!
Uşak'tan afetzedelere battaniye!
Esnafa kredi açılıyor
Esnafa kredi açılıyor
Daha Fazla Video Göster