Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: 3,4 milyar liralık destek hesaplarda

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada depremzedeler için 3,4 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını ifade etti.

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