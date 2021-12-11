11 Aralık 2021, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile kritik buluşma
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda iş insanı katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.