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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile kritik buluşma

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2021 14:10
Güncelleme:11.12.2021 14:11
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda iş insanı katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.
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