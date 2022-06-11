Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Para tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"nde önemli açıklamalar

Türkiye'deki ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni katkıların sunulmasını amaçlayan " A Para Sohbetleri Programı" devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda Gaziantep'te iş dünyasına seslendi. "Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz. Mali disiplenden taviz vermiyoruz" diyen Bakan Nebati, "Satın alma paritisine göre Türkiye 11. sıraya yükseldi." ifadelerini kullandı. Nebati, "Enflasyon dünyanın ortak sorunu. Gelişmiş ülkelerde enflasyon son 40 yılın en yükseğinde. Enflasyon bizim için birinci öncelik." diye konuştu. Bakan Nebati, "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. GES'te asgari getiri garantisi olacaktır." dedi.