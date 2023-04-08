Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 7'li koalisyona tepki: IMF kapılarında bekleyecek misiniz?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli'de İş Dünyası ile bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, 7'li koalisyona tepki gösterirken, ekonomi politikaları bile olmadığına dikkat çekerek "IMF kapılarında bekleyecek misiniz?" sorusunu yöneltti.