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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile görüşecek

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Giriş: 07.01.2022 11:13
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın saat 13.30'da Kadın İş Dünyası ile görüşecek. Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.
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