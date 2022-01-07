07 Ocak 2022, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın saat 13.30'da Kadın İş Dünyası ile görüşecek. Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.