Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borsa dünyadan pozitif ayrışıyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor" dedi.

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