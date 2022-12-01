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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borsa dünyadan pozitif ayrışıyor

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Giriş: 01.12.2022 10:42
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor" dedi.
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