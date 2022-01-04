04 Ocak 2022, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Yeni araçlar devreye alınacak
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir." dedi. Kur korumalı mevduat hesabını teşvik için bir dizi tedbir açıkladıklarını anımsatan Nebati, finansal istikrar yönünde atılan adımların önemine dikkat çekti.