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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Yeni araçlar devreye alınacak

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Giriş: 04.01.2022 11:32
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir." dedi. Kur korumalı mevduat hesabını teşvik için bir dizi tedbir açıkladıklarını anımsatan Nebati, finansal istikrar yönünde atılan adımların önemine dikkat çekti.
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