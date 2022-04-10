Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den enflasyon açıklaması: Her ay enflasyonun nasıl düştüğünü göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, buradaki değerlendirmelerinde "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.