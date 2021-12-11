11 Aralık 2021, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının taleplerini değerlendirecek.