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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme! Bankacılık sektörü ile yakın temas

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Giriş: 16.06.2023 17:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle daha sonra da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, bir araya gedi. Şimşek daha sonra yaptığı açıklamada, "Toplumun bütün kesimler istişare edeceğiz. Ülkemizin, yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde refah artışını sağlayacak bir biçimde modelle yolumuz devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

"Toplumun bütün kesimler istişare edeceğiz. Ülkemizin, yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde refah artışını sağlayacak bir biçimde modelle yolumuz devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk."

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