06 Mart 2024, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankasının "ilave sıkılaşma adımı"na destek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) desteklerinin tam olduğunu belirterek, Bankanın ilave sıkılaştırma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısının olacağını bildirdi.