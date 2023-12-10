10 Aralık 2023, Pazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş mesajlar: TL'deki kan kaybı durdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, TL'deki kan kaybının durduğunu söylerken, "Brüt rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kamudaki tasarruflar için yoğun çaba içindeyiz. Sadece TOGG’a onay veriyoruz” dedi.