22 Aralık 2023, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme mesajı!
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" ve "Para Sohbetleri"nin konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyona karşı programımız çalışıyor. Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var" dedi. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde de yüksek büyüme rakamlarının geleceğini ifade ederek, cari açığın 2026'da yüzde 2 olacağını belirtti.