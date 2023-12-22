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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme mesajı!

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Giriş: 22.12.2023 19:12
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" ve "Para Sohbetleri"nin konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyona karşı programımız çalışıyor. Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var" dedi. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde de yüksek büyüme rakamlarının geleceğini ifade ederek, cari açığın 2026'da yüzde 2 olacağını belirtti.
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