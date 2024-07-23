Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Swap stoku rekor oranda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programı nedeniyle risklerin azaldığı ve piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü vurgularken; Merkez Bankası'nın yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

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