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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Swap stoku rekor oranda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Swap stoku rekor oranda geriledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 09:25
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programı nedeniyle risklerin azaldığı ve piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü vurgularken; Merkez Bankası'nın yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı.
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