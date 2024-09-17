Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede önemli mesajlar verdi. En zor dönemin geride kaldığını vurgulayan Şimşek, "kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz." dedi. Bakan Şimşek, KDV oranlarını artırmayı düşünmediklerini de ifade etti.

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